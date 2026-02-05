Bakan Kurum: Deprem bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde inşa gerçekleştirdik

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Basın Buluşması'nda konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Çalışmaların, 200 bin mimar, mühendis ve işçinin katkısıyla, saatte 23, günde ise 550 konut üretim kapasitesiyle sürdürüldüğünü belirten Kurum, "Umudumuz acımızdan büyük olmalı dedik ve bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"DEPREMLERİN DOĞRUDAN KAYBI 104 MİLYAR DOLAR"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin Türkiye ekonomisine ağır bir fatura çıkardığını vurgulayan Kurum, doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise yaklaşık 150 milyar dolarlık kayıp yaşandığını söyledi. 110 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon insanın hayatının bir gecede değiştiğini belirten Kurum, "Sadece konutlar değil; enerji hatları, havalimanları, köprüler ve altyapı tesisleri de büyük hasar gördü" dedi.

3 BİN 481 ŞANTİYEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Yeniden inşa sürecinin büyüklüğüne dikkat çeken Bakan Kurum, deprem bölgesinde 174 farklı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü kaydetti. "Şu ana kadar 455 bin konutu milletimize teslim ettik. Bu rakam, nüfus olarak Litvanya'ya, yüz ölçümü olarak Bulgaristan ya da İzlanda'ya denk bir alanın inşa edilmesi anlamına geliyor."

Bakanlık verilerine göre, 11 ilde 11 bin kilometrelik altyapı çalışması tamamlanarak şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon sistemleri yenilendi.

KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA TARİHİ DÖNÜŞÜM

Bakan Kurum, depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Kahramanmaraş:

Kent genelinde 93 bin 500 konut ve iş yeri inşa edildi. Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan Anka Konutları ile Azerbaycan Devleti'nin desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başladı. Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler ve Kasaplar Çarşısı aslına uygun şekilde restore edildi.

Hatay:

Merkez ve ilçelerde 153 bin konut teslim edildi. Dünyanın ilk aydınlatılan caddelerinden biri olan Kurtuluş Caddesi, tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edildi. Habibi Neccar Camisi ve tarihi Meclis Binası restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

"EN KÜÇÜK HAK SAHİBİMİZ"

Konuşmasında "Devlet baba" anlayışına da vurgu yapan Bakan Kurum, sürecin yalnızca fiziki yapıların inşasıyla sınırlı olmadığını belirtti. Depremde henüz 40 günlükken ailesini kaybeden bir bebeğin devlet himayesine alındığını hatırlatan Kurum, "Bugün anneannesiyle birlikte yeni yuvasında güvenle yaşıyor. En küçük hak sahibimiz olarak devletimiz o yavrumuza sahip çıktı" dedi.