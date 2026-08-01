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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarına başladık

ANKARA
Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarına başladık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir'de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır" dedi. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, Kumluca'da 20, Seydikemer'de 39, Gömeç'te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm yangınlarda zarar gördü.

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Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarına başladık
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