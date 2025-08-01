Bakan Kurum: “Hatay yeniden doğuşun simge şehri oldu”

Hatay'da bir dizi incelemeler ve ziyaretlerde bulunan Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın ve can kaybının yaşandığı Hatay'a söz verdiklerini belirterek, "Gerek ticari, gerek sosyal, gerekse kültürel değerleri açısından adeta sembol makamı olan, sembol şehri olan Hatay'a 6 Şubat'ta bir söz verdik. Dükkanlarıyla, konaklarıyla, camileriyle, sosyal yaşam alanları ile birlikte Hatay'ı yeniden inşa ediyoruz. Tüm Hatay'ı Antakya'yı ayağa kaldırıyoruz." dedi.

HATAY'DA TARİHE SAHİP ÇIKIYORUZ

Bağımsızlığın sembolü Hatay'ın ve Türkiye'nin gururu meclis binasının inşaat faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Kurum, "Tarihi Hatay dediğimiz alanda yine çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz. Burada bulunan tarihi eserlerimize, camilerimize, hanlarımıza, hamamlarımıza, kiliselerimize ve buradaki tarihi binalarımıza sahip çıkıyoruz. Habib-i Neccar Camimizi o eşsiz tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Diğer tarafta tarihte ilk aydınlatılmış cadde olan Kurtuluş Caddesi'nde, Kemal Paşa Caddesindeki bu alanda bulunan tüm çarşılarımızı, dükkanlarımızı aslına uygun bir şekilde, bilimin, sanatın ve kültürün ışığında inşa ediyoruz."

ASİ NEHRİ ÇEVRESİ DEVASA BİR YAŞAM ALANI OLACAK

"Asi Nehri ve çevresini biz tüm doğal güzellikleriyle koruyacağız ve gelecek nesillere aktaracağız demiştik. Antakya'da yerleşilebilecek tüm alanlarda inşaat faaliyetleri yapacağız ancak zemin ile ilgili problem yaşadığımız alanlarda vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu süreci götüreceğimizi, tüm Türkiye'ye tam Hatay'a beyan etmiştik. Asi nehri çevresini yürüyüş yollarıyla, yeşil alanlarla canlandırarak, Hataylıların burada yaşayabilecekleri hoş ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri devasa bir yaşam alanına dönüştürüyoruz."

YIL SONUNDA 450 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARLARINI TESLİM EDECEĞİZ

"Yine Hatay ekonomisinin bel kemiği, dostlukların, anıların ve kültürün buluşma noktası olan uzun çarşımızı da aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Hatay'ın sembolü ülkemizin sembol çarşılarından biri olan Uzun çarşımızı da özgün dokusuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. İnşallah yıl sonu geldiğinde burada büyük bir coşku içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Hataylı depremzede vatandaşlarımızın coşkusuyla birlikte 450 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."

ATATÜRK PARKI 140 BİN METREKARE OLACAK

"Hatay'da sadece konutlarımızı değil, bir yaşam alanını inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Alışveriş mekanları değil, aynı zamanda burada kardeşliğin, hatıraların yeniden canlandığı Atatürk caddemizi milletimize armağan ediyoruz. Hatay'ın simge mekanlarından biri olan Atatürk Parkı'mızı da genişletme çalışmaları kapsamında 140 bin metrekarelik bir alanla Hatay'ımıza kazandırıyoruz. Hatay'ın nefes alanı olarak da burayı tasarlıyoruz."

BU TÜNEL TÜRKİYE DE BİR İLK OLACAK

"Antakya ve Defne'de bir taraftan üst yapı çalışmaları devam ederken aynı zamanda alt yapı çalışmaları da yapıyoruz. Kanalizasyonuyla, içme suyuyla, atık su tesisleriyle birlikte dev atık su tünelini inşa ediyoruz. Bu tünel Türkiye'de bir ilk olacak. Bu tünel ve Büyükçat'ta inşa ettiğimiz ileri biyolojik, arıtma tesisi ile birlikte Antakya ve Defne'nin bütün atık sularını çevreye zarar vermeden, Asi nehrimize zarar vermeden arıtmış olacağız. Ve burada yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın da bu hizmetleri en güzel ve en sağlıklı bir şekilde almasını ve geleceğe emin adımlarla bakmasını sağlamış olacağız."

YAPTIĞIMIZ İŞLERİ KÜÇÜMSEYENLERİN HEPSİ SUSACAK

"Bize sadece beton yapıyorsunuz diyenler bunu görmez ama biz yine de söyleyelim, Hatay'ımızın eşsiz doğasına, kuşlarına, yaşam alanlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Biz 6 Şubat'ta Hatay'a bir söz verdik. Buradaki tarihi dokuyu koruyacağız dedik. Buradaki doğal güzellikleri koruyacağız dedik. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz ve tutmaya devam ediyoruz. Birileri duymasın, bilmesin. Bizim milletimizle olan bu mutluluğumuza bu heyecanımıza ortak olmasın. Onlar hayallerinin bile ulaşamadığı eserlerimizi küçümsemeye devam etsin. Biz onlara inat 11 ilimizde, depremzede kardeşlerimizle birlikte el ele vererek 11 ili ayağa kaldıracağız. Yıl sonu geldiğinde bu eserleri, bu çalışmaları, bu alın terini küçümseyenlerin hepsi susacak."

BİZ SUSACAĞIZ ESERLERİMİZ KONUŞACAK

"Yıl sonunda bu projelerimiz bittiğinde tüm yuvalar teslim edildiğinde, sadece ve sadece o sıcacık yuvalarda yaşayanlar, o yuvalarda yazılacak yeni hikayelerin sesini duyacağız. O mutlulukların sesini duyacağız ve onların mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Biz susacağız eserlerimiz konuşacak. Uzun Çarşı'mız konuşacak. Kemal Paşa Caddemiz konuşacak. Buradaki binlerce yıllık, çarşılarımız, hanlarımız ve hamamlarımız konuşacak. Biz bunun hayalini kurduk. Bu hayali gerçekleştirmemize çok az kaldı. Ve inşallah yıl sonunda hep birlikte bu coşkuyu bu mutluluğu tüm Hatay'la birlikte 11 ilimizle birlikte yaşayacağız." diye konuştu.