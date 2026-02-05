Bakan Kurum Kahramanmaraş’ta yabancı medya mensuplarıyla bir araya geldi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen uluslararası medya programı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. ABD'den Çin'e, Almanya'dan Azerbaycan'a kadar 11 ülkeden gelen gazetecilere hitap eden Bakan Kurum, deprem sonrası 11 ilde yürütülen yeniden inşa ve ihya sürecini tüm detaylarıyla anlattı.

14 MİLYON İNSANIN HAYATI BİR GECEDE DEĞİŞTİ

Sunumunda deprem öncesi ve sonrası görüntülere yer veren Bakan Kurum, felaketin büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: "110 bin kilometrekarelik bir alanda, bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde hayat durdu. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Sadece konutlar değil, altyapıdan havalimanlarına kadar her şey ağır hasar aldı."

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 15. GÜNDE BAŞLADI

Depremin 15. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asrın İnşa Seferberliği'nin başlatıldığını hatırlatan Kurum, "Umudumuz acımızdan büyük olmalı dedik. İlk temelleri 15. günde attık, 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Milletimizin en büyük dayanağı, her şartta sorumluluk alan devletimiz oldu" dedi.

455 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

11 ilde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin personelle gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Bakan Kurum, şu bilgileri paylaştı: "Saatte 23, günde 550 konut inşa ettik. Bugüne kadar 455 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanın yeniden inşası demektir."

YIKIMDAN UMUDA: ŞEHİRLER YENİDEN DOĞUYOR

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi, Hatay'da Kurtuluş Caddesi ve Habib-i Neccar Camii, Adıyaman İndere, Malatya İkizce ve Bakırcılar Çarşısı gibi projeleri fotoğraf ve videolarla tanıttı. Tarihi dokunun korunduğunu, şehirlerin kimliğinin muhafaza edildiğini vurguladı.

"TÜRKİYE HIZ VE KALİTEYİ BİRLİKTE BAŞARDI"

Türkiye'nin afet sonrası süreçte dünyaya örnek olduğunu belirten Kurum, "Hızlı olduk ama kaliteden asla ödün vermedik. Türkiye, hız ve kalite dengesini kurarak bu zoru başardı. Anadolu bugün yeniden ayağa kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

TECRÜBE DÜNYAYLA PAYLAŞILACAK

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye'nin bu birikimi ihtiyaç duyan ülkelere sunacağını belirterek, "Suriye'den Gazze'ye, Ukrayna'dan Filistin'e kadar mazlum coğrafyaların yanında olmaya devam edeceğiz. Talep eden her devlete bu tecrübeyi aktaracağız" dedi.

YEŞİL, GÜVENLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

Yeni şehirlerin çevre dostu anlayışla inşa edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Isı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, yeşil alanı artırılmış, yağmur suyunu kullanan şehirler kuruyoruz. Dünyanın yeni şehirleri böyle inşa edilmeli" diye konuştu.