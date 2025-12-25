Bakan Kurum: "Yarısı bizden kampanyası yeni yılda da devam edecek"

"CUMARTESİ GÜNÜ BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

"Malatya, yine depremde çok ağır hasar alan illerimizden bir tanesi. Orada da yaklaşık 80 bin konutun teslimi ve kurasını gerçekleştireceğiz. Depremin merkez üssü Pazarcık ve ilçelerinin de yoğun bir şekilde etkilendiği Maraş'ımızda 74 bin bağımsız bölümün kurasını çekeceğiz. Adıyaman'ımızda da 43 bin bağımsız bölümün, yine Gaziantep Nurdağı, İslahiye'de 31 bin konutu orada teslim ediyor olacağız. Diyarbakır'ımız yine 17 bin konutla depremden etkilenen illerimizden bir tanesi. Elazığ'da 15 bin, Şanlıurfa'da 13 bin 400, Osmaniye'mizde 12 bin 500, Adana'da 12 bin, Kilis'te 2 bin 500, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164 ve Bingöl'de 89 olmak üzere 455 bin konutu inşallah depremzede kardeşlerimize cumartesi günü buluşturmuş olacağız." Bakan Kurum, belli sebeplerden dolayı konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerin de zamanla evlerine taşınacağını dile getirdi.