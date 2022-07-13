Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 13.7.2022 21:59

Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan Adana’da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SONUÇLARI için geri sayım başladı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son tarih açıklaması!
TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
SON DAKİKA! Benzin fiyatı için yeni indirim geldi! Petrol 100 dolar altına düştü! 13 Temmuz 2022 motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
YKS sonuçları ÖSYM AİS sonuç sistemi ile erişime açılıyor! TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Bugün postaneler PTT açık mı, çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo kapalı mı, alım ve teslimat yapıyor mu?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve kimler başvurabilir? Aile Destek Paketi ödemeleri hane başına 7 bin 200 TL!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA