Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş paylaşımı: ’Yeniden ayağa kalktık’

"ANAHTARI DUYUNCA ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITTIM"

Ahmet Erkal, inşa sürecinde çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bayağı bir gayretli çalışma içindeydiler. Perde betonları gördük. Çalışmaları gördükçe devletin yanımızda olması bizi son derece memnun ediyordu. Hiç yalnız hissetmedik. Allah razı olsun devletimizden de çalışanlarından da. Çok memnunuz. Eski komşularımızla birlikte olmamız da bizi son derece memnun etti. 1 yıldan beri zaten kiradaydık. Bir an önce bitmesini arzu ediyorduk. O arzumuz da yerine geldi. Dün bizi yıkan bu yerde, yeniden ayağa kalktık. Artık umutluyuz" dedi.

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı "Dün bizi yıkan bu yerde, yeniden ayağa kalktık"

"EVLERE BAKIYORUM 'YA RABBİ ŞÜKÜR' DİYORUM"

Hanife Cülfik ise yeni ev sevincini şöyle anlattı: 'Evler bitti mi?' diye her gün muhtarı arıyordum. Muhtar da usanmıştı artık bizden. 'Anahtar alınmış' diye duyunca ben çocuklara şeker aldım, dağıttım. Yaptılar şükür bitti, geldik evimize. Çok güzel olmuş evler. Allah'ım güle güle oturmayı nasip etsin. Rahmetli babam sağ olsa o bile yapıp veremezdi bana bu evi. Ama devletimiz yaptı. Şimdi kalktığım zaman önce bir balkona çıkıyorum, oturuyorum. Dağlara bakıyorum, böyle evlere bakıyorum 'ya Rabbi şükür' diyorum. Hani biz buradan çıkarken bu evler depremin içinde hep yıkık, yamuk, döküktü. Ya Rabbi diyorum evler yine yapılmış. Şükür binalar, komşular gelmiş. Herkes yerine yerleşmiş. Önce Allah'ıma, sonra da devlete güvendik. Güvenimiz de boşa çıkmadı. Elhamdülillah, güçlü bir devlet.