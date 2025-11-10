Bakan Kurum’dan sosyal konut paylaşımı: “Bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız"

'500 BİN DEĞİL 1,5 MİLYON SOSYAL KONUT OLSUN'

Sosyal konut projesiyle ev sahibi olan Ahmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut kampanyasını duyunca çok sevindiğini belirterek, "500 bin değil de 1 milyon olsun, 1,5 milyon olsun daha fazla olsun. Yani biz hep bunu istiyoruz. Acaba benim mi, rüya mı dedim. Gerçekten oldu. Herkes rüyalarına kavuşur. Yeter ki istesinler, yeter ki başvursunlar.