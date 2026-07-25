Bakan Memişoğlu: “Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz”

"Samsun'da şehir hastanemizi bitirdik, hasta alımına başladık. Bununla beraber Ordu, Şanlıurfa ve Trabzon şehir hastanelerinin de geçici kabul aşamasına geçtik. Çok kısa süre içinde onlarda da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız. Bunun yanında özellikle inşaatı devam eden Diyarbakır'da, Mardin'de, Kahramanmaraş'ta, Van'da, Denizli'de ve İstanbul'da, Sancaktepe'de ve Fatih Sultan Mehmet'te Şehir Hastanesi inşaatlarımız devam etmekte. Planladığımız şehir hastanelerimiz de Tokat'ta, Muğla'da, Konya'da, Hatay'da, İzmir'de." Memişoğlu, her gün yaklaşık 3 milyon kişinin sağlıkla ilgili hizmet aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin sağlıkta artık üretime geçmiş olduğunu belirtti. Bu konuda bilim insanlarına teşekkür eden Memişoğlu, "Kendi solunum cihazını üreten, kendi kalp ve akciğer makinesini üreten, kendi ultrasonu için üretim planlaması yapıp devreye alan, aynı zamanda tedavi anlamında da ilacından molekülüne, molekül tedavisinden immünoterapisine kadar bütün ilaçlarını kendi üretebilecek, aşısını da kendi yapacak bir ülke haline gelmek aşamasındayız." diye konuştu.