Bakan Memişoğlu: “Trabzon, sağlıkta bölgenin merkezi olacak”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da yapımı devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Memişoğlu, hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'un sağlık alanındaki gücünün daha da artacağını söyledi.

Trabzon'un üniversiteleri, tıp fakülteleri ve yetişmiş sağlık personeliyle Karadeniz'in sağlık merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Memişoğlu, şehir hastanesinin devreye girmesiyle bu konumun daha da güçleneceğini ifade etti. "Şehir hastanemizin hizmete girmesiyle Trabzon sağlıkta çok daha öncü bir şehir olacak" diyen Memişoğlu, tıbbi cihaz alım süreçlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Hedefimiz Kasım ayı sonu itibarıyla Trabzon Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamak" dedi.

Yaklaşık 265 bin metrekare kapalı alana sahip olan Şehir hastanesinin Şubat 2023'te yapımına başlandığını hatırlatan Memişoğlu, modern teknolojiyle donatılan tesisin depreme karşı tam izole sistemle inşa edildiğini söyledi.

KEMİK VE GÖĞÜS HASTANESİ TAŞINACAK

Vatandaşların merak ettiği konulara da açıklık getiren Bakan Memişoğlu, Kemik Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yeni şehir hastanesine taşınacağını duyurdu. Fatih Devlet Hastanesi'nin ise sağlık hizmeti vermeyi sürdüreceğini belirtti.

"TRABZONLU GENÇLER ÇALIŞACAK"

Şehir hastanesine yapılacak personel alımlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Memişoğlu, sağlık personelinin KPSS puanıyla, destek personelinin ise İŞKUR üzerinden alınacağını söyledi.

Başvurularda yerel istihdama öncelik verileceğini vurgulayan Memişoğlu, "Trabzon'da ikamet eden vatandaşlarımız bu hastanede öncelikli olarak istihdam edilecek. Başka illerden personel getirileceği yönündeki endişeler doğru değil. Trabzonlu gençler bu hastanede görev yapacak" ifadelerini kullandı.

"BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK"

Hastanenin sadece Trabzon'a değil tüm Karadeniz'e hizmet vereceğini belirten Bakan Memişoğlu, yabancı hastaların da tedavi görebileceği uluslararası standartlarda bir sağlık kompleksi oluşturduklarını söyledi. Trabzon Şehir Hastanesi'nin ardından Samsun, Ordu ve Rize şehir hastanelerinin de tamamlanacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Savunma sanayisinde nasıl dünyaya örneksek, sağlıkta da dünyaya örnek olacağız" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör