Bakan Memişoğlu tüm organlarını bağışladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde düzenlenen 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresinde önemli mesajlar verdi.

ÖRNEK BİR ADIM

Organ bağışının hayati önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından e-Nabız sistemi üzerinden bütün organlarını bağışlayarak örnek bir adım attı. Memişoğlu, konuşmasında, "Öldükten sonra bir insanın hayatını kurtarabileceğinizi, bir parçanızın dünyada yaşamaya devam edeceğini unutmayın. 1997 yılında aldığım bağış kartı artık benim için bir vasiyet. Şimdi bu vasiyeti e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital olarak da tamamladım" dedi.

E-NABIZ'DAN BAĞIŞ

Bakan Memişoğlu, sistemin yeni işleyişine ilişkin teknik detayları da paylaştı. Artık vatandaşlar, organ bağışlarını e-Nabız üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

BİREYSEL BİR KARAR

Bu sayede hem bağışın resmi kaydı oluşturulacak hem de kişinin vefatından sonra organ nakli ekiplerine otomatik bildirim yapılacak. Memişoğlu, organ bağışının bireysel bir karar olduğunu ancak bu kararın ailenin bilgisi dahilinde olması gerektiğini belirtti.