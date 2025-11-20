Bakan Memişoğlu'ndan 'Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı' açıklaması: Önümüzdeki yıl...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik" dedi.
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik" açıklamasında bulundu.
