Bakan Memişoğlu’ndan gençlere sigara uyarısı: Her 3 kişiden 1’i maalesef kullanıyor

"BİZLER ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAMIZ LAZIM"

Sağlık Bakanlığı olarak toplumdan sağlık talebinde bulunan Memişoğlu, "Hastalanmadan bedenimize, kendimize bu bize emanet edilmiş cana iyi bakmanızı istiyorum. Bugün Türkiye sigara içme kullanım konusunda da, bağımlılık konusunda da maalesef yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi ne? Kilo, hareketsizlik. İşte bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Toplumla beraber biz bunları inşallah hep beraber çözeceğiz. Şimdi de gelecek nesillerimize seslenmek istiyorum. Bu çocukları bizim her açıdan iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklar bizden daha iyi olması gerekiyor ki kültür anlamında da bilgi anlamında da yetenek anlamında da bu ülke daha iyi bir yere gitsin. Onun için çocuklarımızı daha iyi eğitmemiz onları bizden daha iyi hale getirmemiz gerekir. Bugün baktığınız zaman sağlıklı hayat merkezlerimiz 356 tane hayat merkezimizde hem çocuklarımız için; çocuk gelişimcisi, sosyolog, psikolog ve diyetisyen var. Onun için bizler çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız lazım. Aynı Türkiye gibi" dedi.

Bakan Memişoğlu konuşmalarının ardından çocuklar ile fotoğraf çekinerek festival alanında bulunan çocukların sağlık hizmetlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını daha yakından tanımalarına yönelik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Hekimliği İstasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu, Kişisel Hijyen İstasyonu, UMKE İstasyonu, Sağlıklı Beslenme İstasyonu, Fiziksel Aktivite İstasyonu'ndan oluşan 7 tematik sağlık istasyonunu ziyaret etti.