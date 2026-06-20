Bakan Memişoğlu’ndan ’Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet’ uygulaması açıklaması: Erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor, vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz. 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamamızda 3'üncü etabı başlattık. Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız. Bu bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladık ve erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik. Sağlıklı bir gelecek için 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" dedi.

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