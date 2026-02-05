Bakan Murat Kurum paylaştı! Otobüs şoförü Devren Yener’in en duygusal Antakya seferi: Bittik denilen yerde yeniden ayağa kalktık…

Doğma büyüme Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeyim. Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket bizim memleket. Deprem bölgesi burada yaşandı. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı. Bu deprem bize her şeyi yaşattı, her şeyi gördük. Kardeşi de gördük, anayı da gördük, babayı da gördük. Biz 'Antakya bitti artık, bir daha düzelmez' diyorduk. Ama Allah'a binlerce şükür olsun ki Antakya'mız ayağa kalktı. Kim ne derse desin devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı. Biz otobüste olduğumuz için TOKİ'leri görüyoruz.