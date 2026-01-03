Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı: 2026 KYK burs ve kredi zammı geliyor! Yeni tutarlar ne kadar olacak?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi tutarları 2026 yılı için yeniden gündeme taşındı. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği zam konusunda açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, burslarda artış yapılacağını belirtirken lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alacağı yeni ödeme tutarları merak konusu oldu. Peki, KYK burs ve kredi zammı ne kadar olacak?
Mevcut KYK burs ve kredi ödemelerinde ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL ve doktora öğrencilerine 9.000 TL tutarında ödeme yapılıyor. Yeni yılda bu rakamlara zam yapılacak.
Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammı ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz" ifadelerini kullandı.
2025–2026 eğitim öğretim yılı kapsamında KYK burs ve kredi tutarlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yeni ödeme miktarlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenirken, konuya dair bir duyuru gelmesi halinde gelişmeler haberimize eklenecektir.
KYK burs ve kredi tutarlarında yapılacak zamlar, uygulamada ağırlıklı olarak 2026 yılının başından itibaren, yani Ocak ayı ödemeleriyle birlikte hayata geçiriliyor.