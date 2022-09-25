Bakan Soylu, Trabzon’da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı

Bir dizi ve inceleme ve açılışlar için dün Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programı gece geç saatlere kadar sürdü. Bakan Soylu en son ise danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'nun köyünde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Camii Şerif'inin açılışına katıldı.

Açılışa Bakan Soylunun yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ve mahalle halkı katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Camii Şeri açılışında konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Rabbimiz ne buyuruyor? 'Kim beni için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de onlar için cennette bir ev, saray inşa ederim'. İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İşin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine de teşekkür ediyorum" dedi.