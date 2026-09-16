Bakan Tekin açıkladı: Derslik başına düşen öğrenci sayısı, OECD ortalamasının üzerinde!

'2015 YILINDAN İTİBAREN TÜRKİYE, PISA'DA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren eğitimde teknolojik ve fiziki altyapıları geliştirecek adımlar attıklarını dile getiren Bakan Tekin, "2003 yılından itibaren Türkiye'deki bütün bütçeler arasında eğitim-öğretime birinci sırada yer verildi. Bunun neticesini derslik başına düşen öğrenci sayılarını, öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını dünya ortalamalarının üzerine, OECD ortalamalarının üzerine çekerek gördük. Bunlar fiziki göstergelerdi. Bunları açıkladığımızda, bunlardan bahsettiğimizde muhalefetin 'Tamam bunları yapıyorsunuz ama sonuç; PISA'da yine başarılı olamadık. PISA skorlarımız şöyle' gibi eleştirileriyle karşı karşıya kalıyorduk. 2015 yılından itibaren Türkiye, PISA göstergelerinde, matematik, fen bilimleri ve okuma-yazma, bu üç alanda yapılan sınavlarda veya değerlendirmelerde PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın ifadesiyle 2015'ten itibaren Türkiye istikrarlı bir yükseliş gösterdi" dedi.

FARKLI ÜLKELERİN BAKANLARINDAN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Tekin, 2025 yılını kapsayan ve geçen hafta sonuçları açıklanan PISA uygulamasında Türkiye'nin her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu belirterek, farklı ülkelerin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Toplantı çıkışında birçok ülkenin bakanının Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini paylaşmak üzere kendilerine iş birliği teklif ettiğini anlatan Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, muhalefetin bütün engelleme çabalarına rağmen dik duruşu, öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin sürece sahip çıkışları neticesinde böyle bir sonuca eriştik. Bu sonucu, bu güzellikleri yaşatan herkese teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.