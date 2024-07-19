Bakan Tekin, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Tekin'e ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ile enstitü ilgilileri eşlik etti.

Bakan Tekin, burada Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan Mimar Sinan Kıyafet Koleksiyonu ve Nakış Örtüleri ile Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Ensitüsü'nce hazırlanan İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi'ni dolaştı.

Sergide yer alan ürünler hakkında ilgililerden bilgiler alan Tekin, El Nakışları Atölyesi ile Geleneksel Sanatlar Atölyesi'ni de dolaştı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin daha sonra Enstitüden ayrıldı.