Bakan Tekin Şanlıurfa’da deprem şehitlerini andı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Tekin, kentteki temasları öncesinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı tarafından havalimanında karşılandı. Program kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Hasan Şıldak ile görüştü, kentte yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

BAKAN TEKİN DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLERİN KABİRLERİNE KARANFİL BIRAKTI

Bakan Tekin, daha sonra asri mezarlığa geçerek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okunda ve İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dualar edildi. Bakan Tekin, Şanlıurfa ziyareti Karaköprü İncirliova İlkokulu'na uğradı. Ziyaret kapsamında okul binasını gezen Tekin, sınıflarda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde gördü.