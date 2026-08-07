Bakan Tekin, “Üniversite Tercih Destek Programı”nda gençlerle bir araya geldi

Tercih yapacak öğrencilere yönelik birebir tercih danışmanlığının yanı sıra bakanlar ve bürokratların da aralarında bulunduğu alanında uzman isimlerin gençlerle tecrübelerini paylaştığı programa, Millî Eğitim Bakanı Tekin de konuk oldu. Bakan Tekin, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda üniversite dönemi, akademik hayatı ve siyasi yaşamına ilişkin deneyimlerini aktardı, gençlerin sorularını yanıtladı. 12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemde lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, o dönemde iki kişi yan yana yürüdüğünde bile problem olarak kabul edilen bir süreç yaşandığını anlattı. Tekin, o dönem Türkiye'nin bir daha böyle şeyler yaşamaması, ülkede demokrasinin, insan hakları ve hukuk devletinin egemen olması için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü ve lise hayatından bu yana hep siyasetin içinde olduğunu belirtti.

Gençlerin sorusu üzerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bakan Tekin, önceki müfredatın 1980'li ve 1990'lı yılların mantığına göre hazırlandığını ifade etti. O dönemde bilgiye erişmek için yegane kaynağın okul ve dersler olduğunu söyleyen Tekin, çocuklara bilgi vermek üzerine kurulu bir modelin uygulandığını ifade etti. Dünyanın artık metedolojik olarak bilgi vermek değil 'bilgiyi nasıl doğru kullanabilirim, beceriye nasıl dönüştürebilirim?' yaklaşımını benimsediğini kaydeden Tekin, "Çocuklar bilgiye erişiyor ama 'Bu bilgiyi nasıl doğru kullanabilirim, bu bilgi toplumsal yaşamda hangi ihtiyacımı giderecek?' sorusunun cevabını vermemiz lazım okulda. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerinden birincisi bu." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci konunun ağır programlar olduğunu söyleyen Tekin, bilgiye erişmek için her şeyin müfredata doldurulduğunu hatırlattı. Tekin, "Yaptığımız ikinci şey müfredatları çocuklarımızın, gençlerimizin pedagojik olarak alabilecekleri, öğrenebilecekleri hale getirmek, hafifletmek oldu. Önceki müfredatlara göre yüzde 35 oranında daha hafif hale getirdik." diye konuştu.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ MÜFREDATIN İÇİNE YERLEŞTİRDİK"

Üçüncü önemli konunun milli ve manevi değerler olduğunu belirten Tekin, kendi çocukluğu ve gençliği döneminde mahallelerin birer okul olduğunu, bazı değerleri orada öğrendiklerini ifade etti. Bugün gençlerin bazı şeyleri sosyal medya ortamında öğrendiklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti: "Biz o zaman kendi toplumsal değerlerimizi kaybetmiş oluyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ülkesine, milletine, vatanına duyduğu bağlılığı zayıflatmış oluyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptığımız üçüncü şey, bizi millet olarak bir arada tutacak, ülke olarak güçlendirecek milli ve manevi değerlerimizi müfredatın içine yerleştirmek oldu."

"BAŞKALARININ HAYALLERİNİ DEĞİL KENDİ HAYALLERİNİZİ HAYATA GEÇİRİN"

Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı olmadığını vurguladı. Şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yükseköğretim alabilmesi için imkân bulunduğunu söyleyen Tekin, "Siz kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS ile ilişkilendirmeyin. YKS, sizin hayatınızda küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz. Siz eğer demoralize olursanız, 'sınavım kötü geçti, istediğim yer gelmedi' derseniz hayat boyu o mutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın. Kendinizi yenilmişlik duygusuna kaptırmadan, kendi yetenekleri yeteneklerinizin uygun olduğu alanlara kendinizi kanalize edin. Başkalarının değil kendi hayallerinizi hayata geçirin."

"SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK, SORULAR MÜFREDATA UYGUN HALE GELECEK"

Bakan Tekin, gençlerin sınav sisteminde değişik olup olmayacağı yönündeki sorularına da yanıt verdi. Bakanlığın sınav sistemini değiştireceği yönündeki söylemlerin tamamen yanlış olduğunu vurgulayan Tekin, gençlerin kafasının karıştırılmak istendiğini belirtti. Tekin, "Sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek." Üniversite sınavında istedikleri bölüme giremeyen gençlere, Bakanlığın mezunlar için açtığı kurslardan yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Tekin, ayrıca MEBİ uygulamasından da yararlanılabileceğini söyledi. Tekin, EBA'ya yeni içerikler ekleneceğini, o platformun da takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan dil öğrenme platformu DİLİM uygulamasını herkese tavsiye ettiğini kaydeden Tekin, "Yabancı dilinizi her düzeyde geliştirebileceğiniz tamamen bize ait bir uygulama. Önümüzdeki dönemde yeni uygulamalar da olacak." dedi. Bakan Tekin, programın sonunda Önce Öğrenci platformu kurucusu İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör