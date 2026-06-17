Bakan Tekin’den Gastronomi okulları müjdesi

Bursa'da sabah saatlerinde Mehter takımı eşliğinde karşılanan Bakan Tekin, Meslek Lisesi tarafından düzenlenen kültür programı kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek üreticiler ve öğrencilerle sohbet etti. Renkli anların yaşandığı ve Türk Halk Müziği dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlikte zaman zaman türkülere eşlik eden Tekin, vatandaşlarla çay içerek sıcak ve samimi görüntüler verdi. Programdaki konuşmasında Türkiye'nin peynir kültürüne ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Tekin, yaklaşık 482 peynir çeşidinin kayıt altına alındığını açıkladı. Bu peynirlerden 88'ine ilişkin herhangi bir yazılı kaynağın bulunmadığını belirten Tekin, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

GASTRONOMİ OKULLARI VURGUSU

2002 yılında Türkiye'de yaklaşık 350 Bin sınıf olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise bu sayının 750 Bin sınıfa ulaştığını açıkladı. Bakan Tekin, "Fiziki altyapı konusunda Türkiye, dünyaya örnek gösterilecek bir seviyeye geldi. Diğer yandan ülkemizin kültürüne de sahip çıkıyoruz. Yemek kültürümüz son derece zengin. Sadece tariflerden ibaret kalsın istemiyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gastronomi okulları açacağız. Yerel yemek kültürümüzü Gastronomi Okullarımız aracılığıyla ve eğitim yoluyla yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.

Programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise peynirin yalnızca bir gıda ürünü değil, aynı zamanda Anadolu'nun üretim kültürünü ve yaşam biçimini yansıtan önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kültürel değerlerin korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.