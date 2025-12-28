Bakan Tunç: 11’inci Yargı Paketiyle örgütlü suçlarla mücadeleyi güçlendirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemelerin, adaleti güçlendiren ve caydırıcılığı artıran bir reform iradesini ortaya koyduğunu belirten Tunç, çocukları merkeze alan bir adalet anlayışını esas aldıklarını kaydetti.

ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Bakan Tunç, 11'inci Yargı Paketi ile örgütlü suçlarla mücadelenin daha etkin hale getirildiğini belirterek, özellikle suç örgütlerinin çocukları istismar etmesinin önüne geçilmesinin temel hedeflerden biri olduğunu söyledi. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde önemli değişiklikler yapıldığını aktaran Tunç, suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezaların yarısından bir katına kadar artırıldığını ifade etti.

CEZALARDA CAYDIRICILIK ARTIRILDI

Yapılan düzenlemelerle örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçlarına ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının yükseltildiğini vurgulayan Tunç, örgüt kurma ve yönetme suçunun cezasının 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı. Örgüt üyeliği suçunun üst sınırının ise 5 yıl hapis cezası olarak belirlendiğini kaydeden Tunç, örgütün silahlı olması halinde uygulanan ceza artırımının da yarı oranında güçlendirildiğini dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZI SUÇTAN KORUYACAĞIZ"

Bakan Tunç, söz konusu düzenlemelerin çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı güçlü ve net bir duruş ortaya koyduğunu belirterek, "Hedefimiz; suçu kaynağında önlemek, suç örgütlerinin insan kaynağını kurutmak ve özellikle çocuklarımızı suçun her türlüsünden koruyan bir adalet anlayışını hâkim kılmaktır" ifadelerini kullandı.