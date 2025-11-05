Bakan Tunç, Ankara Hukuk Fakültesinin 100. yıl dönümü programına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

HUKUK FAKÜLTESİNİN TARİHİ MİSYONUNA VURGU

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin, 1925 yılında Cumhuriyet'in ilk hukuk fakültesi olarak kurulduğunu hatırlatan Bakan Tunç, "Cumhuriyetle yaşıt fakültemiz, adalet teşkilatımıza çok sayıda değerli hukukçu kazandırdı. Ankara Hukuk, Türkiye'de hukuk eğitiminin temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı. Tunç, fakültenin akademisyenlerinin yasama süreçlerinde ve yeni kanunların hazırlanmasında önemli katkılar sağladığını söyledi.

YARGI REFORMU VE EĞİTİMDE KALİTE

Bakan Tunç, hukuk sisteminin sürekli gelişen toplumsal ihtiyaçlara uyum sağlaması gerektiğini belirterek, son yıllarda yapılan yargı reformlarına dikkat çekti. Ceza, borçlar ve ticaret kanunlarının yenilendiğini, yeni yargı paketleriyle adalet sisteminin güçlendirildiğini vurguladı. Tunç, "Kanunlar değişebilir ama adalet değişmez. Bizim amacımız adaletin en doğru şekilde tecelli etmesini sağlamaktır" dedi. Tunç, Cumhuriyetle yaşıt olan fakültenin Türk hukuk sisteminin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "En başarılı öğrencilerin hukuk fakültelerine girmesi, kaliteli hukukçuların yetişmesi ve adalet sistemimizin güçlenmesi için tarihi adımlar atıyoruz" dedi.

HUKUK EĞİTİMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Tunç, hukuk fakültelerine girişte başarı kriterlerinin artırıldığını, kontenjanların azaltıldığını ve kalite odaklı bir sürecin başlatıldığını belirtti. "Artık devlet üniversitelerinde ilk 37 bin sıralamaya giren öğrenciler hukuk fakültelerine yerleşebiliyor. Bu sayede en başarılı öğrenciler hukukçu olacak" diyen Tunç, Önümüzdeki dönemde hedefimiz ilk 100 bine giren öğrenciler hukuk fakültelerine yerleşebilmesi. Buradaki amacımız, en başarılı öğrencilerin hukuk eğitimi almasını sağlamak ve sadece kanunları ezberleyen değil, hukuk bilincine, adalet duygusuna ve vicdana sahip nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Önümüzdeki dönemde ise yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrenciler hukuk fakültelerine yerleşebilecek. Buradaki amacımız, en başarılı öğrencilerin hukuk eğitimi almasını sağlamak ve sadece kanunları ezberleyen değil, hukuk bilincine, adalet duygusuna ve vicdana sahip nitelikli hukukçular yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

YENİ HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİ

Bakan Tunç, yeni hâkim ve savcı yardımcılığı sistemine ilişkin olarak da, "Artık 3 yıllık bir eğitim sürecine sahip hâkim ve savcı yardımcıları, tecrübeli meslektaşlarının yanında yetişerek kürsüye daha donanımlı çıkacak. Bu, yargı hizmetlerinin kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artıracak" diye konuştu.

GELECEĞİN HUKUKÇULARINA MESAJ

Tunç, konuşmasının sonunda genç hukukçulara seslenerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını adaletle inşa edeceğiz. Hukuk fakültelerimiz bu süreçte en önemli rolü üstlenecek. Hakkaniyetten ayrılmadan, vicdan ve adalet duygusuyla görev yapacak hukukçularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 100. yılına emeği geçen akademisyenlere teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan bu fakülte, Cumhuriyetimizin adalet vizyonunu taşımaya devam ediyor" dedi.