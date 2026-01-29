Bakan Tunç: Cezaevi ring aracı kazasında yaralananların hayati tehlikesi yok

İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevi ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı öğrenildi. Kazaya ilişkin ilk açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bakan Tunç, kazada yaralananların Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirterek, tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Tunç, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

SAĞLIK DURUMLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Açıklamasında yaralanan jandarma ve ceza infaz kurumu personeli ile hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, ilgili birimlerin koordinasyon halinde çalıştığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

BAKAN TUNÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazada yaralanan jandarma personeli, ceza infaz kurumu çalışanları ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.