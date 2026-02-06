Bakan Tunç: Deprem Bölgesine 9,5 milyar liralık adalet yatırımı yaptık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kanun Yolu Uygulamaları" konulu programın açılışına katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Kentte bir otelde gerçekleştirilen programa yargı mensupları, hukukçular ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, kanun yollarının hukukun kendi kendini denetleme iradesinin kurumsallaşmış hâli olduğunu vurgulayarak, "Kanun yolları; kesinlik kadar ihtiyatı, hüküm kadar tevazuyu ve karar kadar hesap verebilirliği içinde barındırır. Adalet yalnızca karar vermek değil, verilen kararın denetlenmesiyle toplumsal güven kazanmaktır" dedi.

"ADALET BİR SONUÇ DEĞİL, SÜREKLİ DOĞRULANAN BİR SÜREÇTİR"

İstinaf ve temyiz mekanizmalarının bir tekrar değil, derinleşme süreci olduğunun altını çizen Tunç, kanun yollarının hakikatin daha kolektif bir akılla yeniden değerlendirilmesini sağladığını ifade etti. Yargıya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan peşin hükümlü eleştirilerin hukuki denetim mekanizmalarını görmezden geldiğini belirten Tunç, adaletin adresinin mahkemeler ve kanun yolları olduğunu vurguladı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ UNUTULMADI

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne de değinen Bakan Tunç, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, devletin tüm kurumlarıyla seferberlik ruhuyla bölgeyi yeniden ayağa kaldırdığını söyledi. Deprem bölgesine bugüne kadar 75 milyar doları aşan yatırım yapıldığını ifade eden Tunç, 2026 bütçesinde ise 697 milyar liranın yeniden inşa çalışmalarına ayrıldığını açıkladı. 2025 yılı sonu itibarıyla 455 bini aşkın konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Tunç, Adalet Bakanlığı olarak da kriz merkezleri kurduklarını, yargısal süreleri durdurarak hukuki güvenliği sağladıklarını ve "Kardeş Adliye" uygulamasıyla sahada aktif rol üstlendiklerini dile getirdi.

DEPREM BÖLGESİNE 9,5 MİLYAR LİRALIK ADALET YATIRIMI

Bakan Tunç, depremden etkilenen illerde adalet hizmetlerinin sürdürülebilmesi için ağır hasarlı binaların yerine modern ve dirençli yapılar inşa edildiğini belirterek, Adalet Bakanlığı tarafından bölgeye toplam 9,5 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Adana ve Şanlıurfa'da yeni adalet binalarının tamamlandığını, ceza infaz kurumları ile adli tıp tesislerinin yenilendiğini aktaran Tunç, 2026 yatırım programında da çok sayıda yeni adalet projesinin yer aldığını kaydetti.

DEPREM DAVALARINDA BİNLERCE SÜREÇ YÜRÜTÜLDÜ

Deprem sonrası açılan davalara ilişkin güncel rakamları da paylaşan Tunç, ceza yargılamalarında 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldığını, yüzlerce kişiye hapis cezaları verildiğini söyledi. Hukuk mahkemelerinde 64 bini aşkın, idari yargıda ise yaklaşık 120 bin deprem kaynaklı dava açıldığını belirten Tunç, büyük bölümünün karara bağlandığını ifade etti.

YARGI SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLDİ

Deprem sonrası artan iş yükü nedeniyle yargı teşkilatının güçlendirildiğini vurgulayan Tunç, yüzlerce yeni mahkeme kurulduğunu, istinaf dairelerinin artırıldığını ve yargı kapasitesinin önemli ölçüde genişletildiğini söyledi. 2025 yılı sonu itibarıyla yargı teşkilatında yaklaşık 14 milyon dosyada karar verildiğini aktaran Tunç, karara bağlanan dosya sayısının derdest dosyaların üzerinde seyretmesinin sistemin etkinliğini gösterdiğini dile getirdi.

YENİ YARGI REFORMLARI YOLDA

Bakan Tunç, TBMM gündemine gelecek 12. Yargı Paketi ile kanun yolu süreçlerinin daha da hızlandırılacağını belirterek, bozma sonrası dosyaların öncelikli ele alınacağını ve yargılamaların uzamasının önüne geçileceğini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında temyiz ve istinaf sistemlerinin daha etkin hâle getirileceğini ifade eden Tunç, hedeflerinin hızlı ama hakkaniyetten ödün vermeyen bir adalet sistemi kurmak olduğunu vurguladı.

"KANUN YOLLARI ADALETİN YOL HARİTASIDIR"

Konuşmasının sonunda adaletin durağan bir hedef değil, sürekli yürünmesi gereken bir yol olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Kanun yolları bu yolun işaret taşlarıdır. Yanlışı gösterir, yönü düzeltir ve adaleti zamana karşı dirençli kılar" ifadelerini kullandı.