Bakan Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi’nin mevlit programına katıldı!

Diğer ülke uygulamalarına bakıldığı zaman da benzer uygulamalar olduğunu belirten Tunç, "Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yok. Bazı ülkelerde 14, bazılarında 13. Biz de 2005'ten bu yana 12 olarak uygulanıyor. Geldiğimiz noktada özellikle çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızda yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık anlamında bir ihtiyaç olduğu da açık." ifadelerini kullandı.

"MUTABAKATA VARILDI"

Tunç, Bakanlık olarak konu hakkında Meclis grubu ile bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: "Şunu dedik o taslak düzenlemede. Özellikle bu yaş grubuyla ilgili çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında, suçun işleniş şekli, yine çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak, her dosya ve olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerekir düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk."