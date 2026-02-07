Bakan Tunç Meclis Simülasyonu Programı’nda konuşma yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Meclis Simülasyonu Programı'na katılarak açılış konuşmasını yaptı.

"GENÇLERİMİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR"

Konuşmasında gençlerin Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğini söyleyen Tunç, Cumhuriyet'in 100 yıllık birikimi üzerine yeni bir yüzyılın inşa edildiğini ifade etti. Son çeyrek asırda Türkiye'nin hem fiziki hem de demokratik anlamda büyük mesafeler kat ettiğini belirten Tunç, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'nin sadece altyapı yatırımlarıyla değil, demokrasi ve hukuk alanındaki reformlarla da güçlendiğini vurgulayan Tunç, "Sessiz devrim niteliğinde reformlarla yüksek standartlı bir demokrasiye ulaştık" ifadelerini kullandı.

"KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN"

Gençlere yönelik karamsar söylemlere karşı uyarılarda bulunan Tunç, Türkiye'nin tarihsel ve medeniyet birikimine dikkat çekti. İbn-i Sina'dan Cezeri'ye, Ali Kuşçu'dan Katip Çelebi'ye uzanan ilim ve bilim geleneğini hatırlatan Tunç, günümüzde savunma sanayii ve teknolojide elde edilen başarıların da bu mirasın devamı olduğunu söyledi. "Beyin göçü söylemleri bir algı çalışmasıdır" diyen Tunç, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi kurumlarda çalışan binlerce Türk mühendisinin Türkiye'nin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

"TBMM DEMOKRASİNİN KALBİDİR"

Meclis simülasyonu çalışmalarını önemsediklerini belirten Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradenin tecelli ettiği yer olduğunu söyledi. Yasama faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini vurgulayan Tunç, hukuk inşasının katılımcı demokrasiyle mümkün olduğunu ifade etti. Türkiye'nin demokrasi tarihinin darbelerle kesintiye uğradığını hatırlatan Tunç, 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde yargının vesayetçi anlayışa teslim olduğunu, ancak bu dönemlerin geride kaldığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde ise yargının milletin yanında yer aldığını vurguladı.

"YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR"

Türk yargısının bugün bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuştuğunu belirten Tunç, yargıya yönelik dezenformasyonlara karşı gençleri dikkatli olmaya çağırdı. Sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı bilinçli olunması gerektiğini ifade etti.

"YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA ŞART"

Konuşmasında anayasa reformlarına da değinen Tunç, darbe anayasasıyla Türkiye Yüzyıl'ına girmenin büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Milletin temsilcileri tarafından hazırlanmış, demokratik ve sivil bir anayasanın Türkiye'ye yakışacağını vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKINIZ"

Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Tunç, gelinen noktada terörsüz Türkiye hedefine her zamankinden daha yakın olunduğunu belirtti. Bu sürecin şehitlerin fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

"DÜNYADA ADALETİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uluslararası sistemin Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kaldığını ifade eden Tunç, Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözlerinin bu adaletsiz düzene bir itiraz olduğunu dile getirdi.

"GELECEK SİZSİNİZ"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Tunç, Meclis Simülasyonu gibi çalışmaların ülke yönetimine erken yaşta ilgi duymanın önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, öğrencileri tebrik etti. "Gelecekte bu sıralarda değil, bu kürsülerde siz konuşacaksınız" diyen Tunç, öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.