Bakan Tunç: Sizinle gurur duyuyoruz

Avusturya'nın Kitzbühel kentinde düzenlenen Virtus Open Alpin Kayak Yarışması'nda elde ettikleri dünya dereceleriyle Türk Bayrağını dalgalandıran Aliye Zeynep ve Muhsin Murat, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Genç sporcuların başarısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da tebrik mesajı geldi.

DÜNYA DERECELERİYLE GELEN GURUR

Yarışmalarda Muhsin Murat, Alp Disiplini Slalom dalında dünya ikincisi, Alp Disiplini Süper G dalında ise dünya üçüncüsü oldu. Aliye Zeynep ise Alp Disiplini Süper G dalında dünya ikinciliği, Alp Disiplini Slalom dalında dünya üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

BAKAN TUNÇ'TAN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Büyük başarılara imza atan meleklerimizi gönülden kutluyorum. Azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağını herkese gösteren evlatlarımızın başarılarının devamını diliyorum. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.