Bakan Tunç: Türkiye’nin dört bir yanında yeni adalet hizmet binaları yükseliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yeni projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

İHALESİ TAMAMLANAN PROJELER

Bakan Tunç, "İhalelerini tamamladığımız ve temelini atmak üzere hazır hale getirdiğimiz projelerimiz: Ağrı Adalet Binası, Şırnak Adalet Binası, Iğdır Adalet Binası, İstanbul Adli Tıp Kurumu, Gaziantep Personel Eğitim Merkez, Zonguldak Çaycuma Adalet Binası, Sakarya Hendek Adalet Binası, Balıkesir Marmara Adalet Binası, Çankırı Şabanözü Adalet Binası" ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYINDA İHALEYE ÇIKACAK YATIRIMLAR

Tunç, Şubat ayında ihaleleri yapılacak yeni yatırımların ise Aydın, Bilecik ve Sinop adalet binaları ile Şanlıurfa Birecik ve Manisa Alaşehir adalet binaları olacağı bildirdi.

"ADALETİN YÜZYILI" VURGUSU

Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken Bakan Tunç, daha güçlü bir adalet altyapısı ve daha hızlı ve erişilebilir yargı hizmeti için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.