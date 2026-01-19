Bakan Tunç'tan "Atlas Çağlayan" açıklaması: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de "nitelikli tehdit" suçundan tutuklanmıştır.

Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur.