Haberler Yaşam Haberleri Bakan Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki
Giriş Tarihi: 31.3.2025 09:39 Son Güncelleme: 31.3.2025 10:11

Bakan Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bakan Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Kullanılan sözlerin küstahlık ve asla kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir. Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu belirten Tunç, "Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz