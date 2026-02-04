Bakan Tunç’tan Manisa’da işlenen kadın cinayetine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

"BU CİNAYET, BİR KADININ, BİR ANNENİ YAŞAM HAKKINA YÖNELMİŞ ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR"

Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesinin, herkesin vicdanında ağır bir yara açtığını ifade eden Bakan Tunç, "Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez. Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU VAHŞETİ GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS YARGI ÖNÜNDE YARGI ÖNÜNDE EN AĞIR YAPTIRIMLA KARŞILAŞACAKTIR"

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin tutuklandığını belirten Bakan Tunç, "Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır" dedi.