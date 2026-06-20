Bakan Uraloğlu Hakkari'de toplu açılış töreninde konuştu: "Bölgede tarihi dönüşüm yaşanıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkâri'de düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yüksekova Çevre Yolu, Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, Zap Grubu Köprüleri ve Eziki Köprüsü'nün resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Hakkâri'nin ulaşım altyapısında tarihi bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu Hakkâri'nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, geçmişte terör nedeniyle bölgenin potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgede artık huzur ve kalkınmanın konuşulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Hakkâri'nin turizm, ticaret ve yatırım açısından yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

Son 24 yılda Hakkâri'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Uraloğlu, 2002 yılında yalnızca 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 106 kilometreye ulaştığını söyledi. Ayrıca kentte daha önce hiç bulunmayan sıcak asfalt yol ağının 190 kilometreye çıkarıldığını belirtti.

Açılışı yapılan Yeni Köprü-Yüksekova Yolu'nun Türkiye ile İran arasındaki ulaşım ve ticaret açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeni Köprü Tüneli ile 151 metre uzunluğundaki Çığlı Köprüsü'nün hizmete alındığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut 23,3 kilometrelik güzergâhın yaklaşık 7 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, seyahat süresinin 35 dakikadan 10 dakikaya düşeceğini söyledi. Böylece yıllık 513 milyon liralık ekonomik tasarruf sağlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, karbon emisyonunda da önemli bir azalma yaşanacağını kaydetti.

Yüksekova Çevre Yolu'nun da şehir içi ulaşımı rahatlatacağını belirten Uraloğlu, daha önce hizmete sunulan projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çevre yolu sayesinde şehir geçiş mesafesinin 7,1 kilometreye, seyahat süresinin ise 12 dakikadan 4 dakikaya düştüğünü ifade etti. Konuşmasında Zap Suyu üzerindeki köprülerin yenilenmesine de değinen Uraloğlu, 1958 ile 1981 yılları arasında inşa edilen eski köprülerin yıkılarak yerlerine modern ve depreme dayanıklı yeni köprülerin yapıldığını belirtti. Bu kapsamda Zap-1 Köprüsü'nün 74 metre, Zap-2 ve Zap-3 köprülerinin 46'şar metre, Zap-4 Köprüsü'nün 78 metre ve Eziki Köprüsü'nün 68 metre uzunluğunda yeniden inşa edildiğini söyledi.

Toplam 312 metre uzunluğundaki beş köprüyle birlikte 7 kilometrelik bağlantı yolunun da tamamlandığını belirten Uraloğlu, söz konusu güzergâhın Hakkâri şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek yol olması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yeni köprülerle birlikte ulaşım güvenliğinin artırıldığını, olası afet ve acil durumlarda ulaşımın kesintisiz sürdürülebileceğini ifade etti. Tarım, hayvancılık ve sınır ticaretinin lojistik altyapısının güçlendirildiğini kaydeden Uraloğlu, yatırımların Hakkâri'nin ekonomik hareketliliğine de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör