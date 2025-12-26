Bakan Uraloğlu: Hatay Havalimanı 2026’da tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda inceleme yapan Bakan Uraloğlu daha sonra açıklamalarda bulundu. Havalimanındaki çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Hatay, 6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan depremlerden en fazla etkilenen şehirlerimizin başında yer almıştı. Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmadan etkilenmişti. Ancak biz depremden hemen sonra şunu çok net bir şekilde söyledik, 'Hatay'ı yalnız bırakmayacağız.' Öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldık. Ardından Hatay Havalimanımızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023'te de yapım çalışmalarına başladık. Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını tamamladık. Tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kaldırdığımız Hatay Havalimanımızda bu yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre tam yüzde 68'lik artışla 433 bin 348 yolcumuza hizmet sağladık" dedi.

DIŞ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, "Bu yıl Kıbrıs ve Düsseldorf seferleriyle havalimanımızda dış hat uçuşlarını da başlattık. Ayrıca, depremde zarar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımızı da tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda Hatay Havalimanımızın 3 bin metre uzunluğundaki ana pistindeki kaplama beton imalatlarımız devam ediyoruz. Bununla birlikte çevre güvenlik yolundaki yenileme çalışmalarımızı, terminal binası ve lojman binalarındaki güçlendirme imalatlarını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracak önemli bir aşamaya daha geçmiştik. Yeni itfaiye binası, ana nizamiye binası, ilave apron ile kamu havacılık apronu ve bu alanların altyapısını kapsayan muhtelif binaların yapımı ve apron genişlemesi çalışmalarına fiilen başladık. Bu çalışmalar kapsamında mütemmim binalarda zemin iyileştirme yöntemi olarak belirlenen fore kazık imalatlarımız devam ediyor. İlave apron sahalarında ise kazı ve dolgu işlemlerini tamamladık, üstyapı çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı içiresinde tamamlamayı hedefliyoruz. Hatay'da yürüttüğümüz çalışmalar elbette sadece hava yoluyla sınırlı değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hatay'ımızı ulaştırmanın tüm modlarında eş zamanlı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biz, Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ulaşımı bir bütün olarak görüyoruz. Bu nedenle Hatay'daki her bir çalışmamızı, birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

HATAY'A 86 MİLYAR 748 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Hatay'a 2002 yılından bu yana 86 milyar 748 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometreye, 172 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 439 kilometreye yükselttik. 6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde toplam 140 kilometrelik deprem konutu bağlantı yolunun 102 kilometresinde çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca, Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı Yolu, Ceyhan- Toprakkale-İskenderun Devlet Yolu ve bugün inceleyeceğimiz İskenderun-Antakya Otoyolu gibi 15 kara yolu projesinde ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İskenderun-Antakya Otoyolu'nun temelini geçtiğimiz yıl ekim ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla atmıştık.

Otoyolumuzu 17 kilometre ana gövde ve 2,2 kilometre bağlantı yolları olmak üzere toplam 19,2 kilometre uzunluğunda inşa ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca; 24,5 kilometre uzunluğundaki 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli olarak trafiğe hizmet veren mevcut Topboğazı-Antakya Devlet Yolu'nu, 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli hale getirerek standardını yükseltiyoruz. Otoyolun tamamlanmasıyla Amik Ovası inişinde bulunan Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine ulaşım sağlayan D-825 Devlet Yolu'na, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Hatay Havalimanı'na doğrudan bağlantılar yaparak daha hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DEPREMDEN İTİBAREN HATAY'IN YANINDA OLDUK

Bakan Uraloğlu, "Dörtyol-Hassa arası otoyol ve demir yolu tüneli projesi kapsamında, Amanos Dağları'nın altından geçen her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 1 adet demir yolu ve 2 adet otoyol tünelini projelendirdik. Bu tüneller ile İskenderun-Gaziantep ile İskenderun-Kahramanmaraş arasında ulaşımı kısaltarak bu bölgede var olan büyük ticaret hacminin ulusal ve uluslararası ulaşım yollarına dağılımını kolaylaştıracağız. Yine, demir yolu ile yük taşımacılığında önem arz eden İskenderun OSB İltisak Hattı Projesi'nin etüt proje çalışmalarını tamamladık. Bu hattımızla da bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demir yolu ağına erişimini sağlayacağız. Depremden sonra kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu tespit etmiştik. Bu hususlarda çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarım işini tamamladık. Ana ve tali mendireği onararak çöken ve bozulan rıhtımı yeniledik. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; depremin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla Hatay'ın yanında olduk. Bugün de buradayız. Yarın da Hataylı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.