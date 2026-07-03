Bakan Uraloğlu Tekirdağ’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ programı kapsamında Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti. Toplantıda kentte devam eden ve planlanan ulaştırma ile altyapı yatırımları ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi konuları değerlendirildi.

Ziyaretin ardından Rüstem Paşa Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Uraloğlu, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağlılarla sohbet eden Uraloğlu, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında güçlü koordinasyon ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.