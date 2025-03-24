Bakan Uraloğlu’ndan Google’a algoritması ve dijital telif yasası ile ilgili net mesaj: Yanınızdayız, inisiyatif alacağız

"YANINIZDAYIZ, İNİSİYATİF ALACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, dijital yayıncılığın ve haber süreçlerinin ülke için kritik bir yeri olduğunu belirterek, yayıncıların endişelerini anladığını belirtti. Uraloğlu, "Tüm bu süreçlerde yanınızdayız. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Tüm sorunlarınızı takip edeceğiz. Telif için Kültür ve Turizm Bakanımız ile, vergi kaybı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız ile, rekabet ihlali için de Ticaret Bakanımız ile görüşeceğim. İnisiyatif alacağız, dijital yayıcılarımızı yalnız da, sahipsiz de bırakmayız." dedi.