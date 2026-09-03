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Giriş Tarihi: 3.09.2026 19:28

Bakan Yardımcısı Salih Ayhan’dan Bosna Hersek'te güçlü mesaj!

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Bosna-Hersek’te düzenlenen 1. Balkan Kalkanı Savunma Sanayii Fuarı ve Zirvesi kapsamında önemli temaslarda bulundu. Ayhan, Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askerî ve savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ortak iradenin bir kez daha ortaya konulduğunu belirtti.

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Bakan Yardımcısı Salih Ayhan’dan Bosna Hersek’te güçlü mesaj!
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Resmî sosyal medya hesabından temaslarına ilişkin paylaşım yapan Ayhan, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki köklü dostluğa dikkat çekerek, iki ülkenin askerî iş birliğini daha da güçlendirme ve derinleştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Ayhan, "Bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sunmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE YAKIN İNCELEME

Ayhan, fuar kapsamında Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki güçlü firmalarıyla birlikte programa katılım sağlandığını belirterek, Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti. Geliştirilen savunma sanayii ürünleri ve sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ayhan, fuarın iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti. Ayhan, dost ve kardeş Bosna-Hersek ile askerî ve savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğinin her alanda güçlendirileceğini kaydetti.

SARAYBOSNA'DA ALİYA'NIN MEZARI BAŞINDA

Ayhan'ın Bosna-Hersek ziyaretindeki bir diğer durağı ise Saraybosna'da bulunan Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović'in kabri oldu. Aliya'nın mezarı başında duygularını paylaşan Ayhan, onun Bosna halkının acısına, inancına ve özgürlük mücadelesine adanmış hayatına vurgu yaptı.

Ayhan paylaşımında, "İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız" sözünü hatırlatarak, Aliya'nın hayatından geriye kalan en güçlü mesajlardan birinin inandığını yaşamak ve zor zamanlarda insanlığını kaybetmemek olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOSNA

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Bakan Yardımcısı Salih Ayhan’dan Bosna Hersek'te güçlü mesaj!
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