Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 ilde eş zamanlı denetim: 87 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında; 28 büyükşehirde denetimler gerçekleştirildi. Havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında eş zamanlı olarak 80 Mobil Göç Noktası aracıyla gerçekleştirilen denetimlerde; 5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve 87 düzensiz göçmen tespit edilip geri gönderme merkezlerine sevk edildi, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü de yakalandı.