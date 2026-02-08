Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi! Kaçacak yerleri yok...

Türkiye'nin firari suçlulara yönelik "sıfır tolerans" politikası hız kesmeden devam ediyor. Bakan Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen başarılı iade operasyonlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Almanya, Gürcistan, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalanan 16 suçlu, Türk adaletine teslim edildi.

BODRUM'DAKİ VAHŞİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Haberin en sarsıcı detayı Almanya'dan geldi. Bodrum'da eski eşi Rus I. D. ve 15 yaşındaki kızı D. D.'yi canice katledip sarp araziye atan Litvanya uyruklu A. K., Alman makamlarıyla yapılan iş birliği sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

6 ÜLKEDEN FİRARİ AVI: OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonun kapsama alanı Avrupa'dan Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyayı kapsadı. En çok iadenin yapıldığı ülke olan Gürcistan'dan, aralarında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan A.S., kasten öldürme şüphelileri S.G. ve Ö.Y. ile hırsızlık ve tehdit suçlarına karışan 3 farklı isim daha uçakla Türkiye'ye gönderildi. Almanya ayağında ise Bodrum'daki çifte cinayetin zanlısı A.K.'nin yanı sıra uyuşturucu taciri İ.A., hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan M.D. ve banka dolandırıcısı B.G. yakalanarak adalete teslim edildi.

Sınır ötesi takibi sürdüren ekipler, Karadağ'da uluslararası uyuşturucu şebekesi üyesi M.M. ve suç örgütü üyesi G.A.'yı kıskıvrak yakalarken; Yunanistan'dan kasten öldürmeye teşebbüs suçlusu S.Ö., Azerbaycan'dan cinayet zanlısı N.U. ve Kuzey Makedonya'dan dolandırıcılık firarisi M.S.E.'nin Türkiye'ye iadelerini sağladı. Farklı suç dosyalarından aranan bu 16 isim, Türk polisinin titiz çalışmasıyla artık Türk yargısı önünde hesap verecek.

"ZEHİR TACİRLERİNE VE ÇETELERE KAÇIŞ YOK!"

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik ederek kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok!" ifadelerini kullandı.