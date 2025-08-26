Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! O magandalar gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! O magandalar gözaltına alındı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafik kavgasına karışan magandaların yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."


