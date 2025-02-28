Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol operasyonunda çarpıcı detaylar: Tam 98 Bin 600 litre ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 28.2.2025 15:23 Son Güncelleme: 28.2.2025 15:40

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol operasyonunda çarpıcı detaylar: Tam 98 Bin 600 litre ele geçirildi!

Son dönemde giderek artan sahte alkole bağlı ölümlere karşı güvenlik güçleri de harekete geçti. Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda imal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle eden çeteye ağır darbe indirildi. “ÇENGEL-17” operasyonunda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol operasyonunda çarpıcı detaylar: Tam 98 Bin 600 litre ele geçirildi!

Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-17" operasyonumuzda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol İmalatçısı 26 şüpheli yakalandı. Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda;

◼️ 98 bin 600 litre etil alkol,

◼️ 102 bin 162 adet etiket,

◼️ 3 adet damıtma ekipmanı,

◼️ 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda; 648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı. Bursa Valimizi, operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol operasyonunda çarpıcı detaylar: Tam 98 Bin 600 litre ele geçirildi!
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