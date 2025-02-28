Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol operasyonunda çarpıcı detaylar: Tam 98 Bin 600 litre ele geçirildi!

Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol İmalatçısı 26 şüpheli yakalandı. Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.