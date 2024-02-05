Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun ölü bulunmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mesut Coşkun, Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ekinözü'ne atanmış, 7 Eylül 2023'te de ilçeye gelerek göreve başlamıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.