Bakan Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde yeni dönem!

Düzenlemenin, güvenilir gıda ve hayvan refahı için kesimhanelerde yeni bir dönem başlattığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: "Bu kapsamda, kesimhanelerde bir ay kayıt kapasiteli, yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerini zorunlu hale getiriyoruz.