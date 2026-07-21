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Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:33

Bakan Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde yeni dönem!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda ve hayvan refahı için kesimhanelerde yeni bir dönem başlatıldığını bildirdi. Bakan Yumaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerini zorunlu hale getiriyoruz.” İfadelerine yer verdi.

AA Yaşam
Bakan Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde yeni dönem!
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Yumaklı, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Düzenlemenin, güvenilir gıda ve hayvan refahı için kesimhanelerde yeni bir dönem başlattığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: "Bu kapsamda, kesimhanelerde bir ay kayıt kapasiteli, yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerini zorunlu hale getiriyoruz.

Hayvan refahını gözeterek, bilinçli haldeki hayvanların ayaklarından asılmasını yasaklıyor, modern ve stressiz sabitleme ekipmanları şartı getiriyoruz. Elektronik küpe uygulamasıyla dijital takip altyapısı kurarak, çiftlikten sofraya tam izlenebilirlik sağlıyoruz." Yumaklı, 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye girecek yeni uygulamaların Türkiye'ye ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

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#İBRAHİM YUMAKLI #TÜRKİYE #RESMİ GAZETE

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Bakan Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde yeni dönem!
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