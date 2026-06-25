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Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:38

Bakan Yumaklı duyurdu: TMO hububat alımlarında ilk ödemeleri hesaplara aktardı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2026 yılı hububat alım kampanyasında ilk ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Bakan Yumaklı duyurdu: TMO hububat alımlarında ilk ödemeleri hesaplara aktardı
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3 Haziran tarihinde başlayan hububat alım sürecinin ülke genelinde aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, TMO'nun hasat döneminde çiftçilerin ürünlerini sorunsuz şekilde teslim edebilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptığını ifade etti. Halen Türkiye genelinde 211 noktada sürdürülen alımların, hasat yoğunluğunun artmasıyla birlikte yaklaşık 600 noktaya çıkarılacağı bildirildi. TMO'nun kendisine teslim edilen ürünlerin tamamını almaya devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, ürün bedellerinin ise teslim tarihinden itibaren 21'inci günden başlayarak üreticilerin hesaplarına yatırılacağını kaydetti. Bakan Yumaklı açıklamasında, "Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. TMO'nun alım kampanyasının hasat sezonu boyunca devam edeceği öğrenildi.

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Bakan Yumaklı duyurdu: TMO hububat alımlarında ilk ödemeleri hesaplara aktardı
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