Bakan Yumaklı duyurdu! Yangılar kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına dair paylaşım yaptı. Yumaklı, adı geçen il ve ilçelerdeki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.