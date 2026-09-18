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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:27

Bakan Yumaklı Erzincan’da sektör temsilcileriyle buluştu

Bir dizi programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’da tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek üreticilerin talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Bakan Yumaklı Erzincan’da sektör temsilcileriyle buluştu
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AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sektör temsilcileri toplantısına; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Güven, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Tarım ve Orman Bakanlığı bölge ve il yöneticileri, birlik başkanları, oda temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

Toplantıda, Erzincan'ın tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durumu ile sektörün gelişme potansiyeli ele alındı. Üretici birlikleri, meslek odaları ve sektör temsilcileri tarafından iletilen talep ve öneriler Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet tarafından dinlendi. Bakan Yumaklı, sektör temsilcilerinin özellikle kanatlı hayvancılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile şeker pancarı üretimi başta olmak üzere Erzincan'ın tarım ve hayvancılık gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Toplantıda iletilen talepler ve beklentiler üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım, orman ve su alanlarında yürütülen çalışmaların yanı sıra Erzincan ve bölgenin tarımsal potansiyelinin de değerlendirildiği toplantıda, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve sektörün geleceğine yönelik başlıklar ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantının Erzincan ve sektör açısından hayırlı olmasını dileyerek, Erzincan ve Türkiye'nin kalkınması için üretmeye, çalışmaya ve gayret göstermeye devam eden tüm sektör temsilcileri ile üreticilere teşekkür etti.

#ERZİNCAN

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Bakan Yumaklı Erzincan’da sektör temsilcileriyle buluştu
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