Bakan Yumaklı: "Kahramanmaraş’ın içme suyu sorunu 'Kısık Projesi' ile kalıcı çözüm bulacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta bir dizi temas ve incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, Kısık İçme Suyu Projesi saha çalışmasını İstasyon Mahallesi Kılavuzlu Ana Kanalı Terfi Merkezi'nde ziyaret ederek basın açıklaması yaptı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Yumaklı, deprem bölgesinde inşa ve ihya sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin tüm kurumlarının katkısıyla kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak deprem sürecinde tarımsal üretimin aksamaması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Yumaklı, "Aziz çiftçilerimiz bu zor dönemde üretimden vazgeçmedi. Kendilerine şükran borçluyuz" dedi.

Deprem Bölgesine 110 Milyar Liralık Su Yatırımı

Bakan Yumaklı, deprem bölgesinde Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla bugüne kadar 459 içme suyu ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yapıldığını, devam eden projelerle bu rakamın 110 milyar liraya ulaşacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta kısa sürede tamamlanan önemli yatırımları da paylaşan Yumaklı, şu bilgileri verdi: Afşin Adatepe Sulaması 1. Kısım: 7,6 milyar liralık yatırımla 73 bin 740 dekar alan sulamaya açıldı. TOKİ Deprem Konutları İçme Suyu Projesi: 5 milyar lira maliyetle 10 bin 105 konutun yıllık 9 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılandı. Kılavuzlu Sulaması 2. Kısım: 4,5 milyar liralık yatırımla 180 bin dekar alan sulamaya hazır hale getirildi.

Andırın Hapisağzı Göleti: 4 bin 180 dekar tarım arazisi suya kavuştu.

Kısık Projesi Kahramanmaraş'ın Geleceğine Yatırım

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ın geleceği açısından stratejik öneme sahip Kısık Projesinin toplam yatırım bedelinin 8,5 milyar lira olduğunu belirtti. Proje kapsamında baraj, içme suyu arıtma tesisi, regülatör ve isale hattı inşa edilecek. Halihazırda yapımı süren 4,1 milyar liralık Kısık İçme Suyu Regülatörü – Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı ile 75 kilometre uzunluğunda, 1400 mm çapında çelik boru hattı yapılacağını aktaran Yumaklı, "Bu yatırımla Kahramanmaraş'ın acil içme suyu ihtiyacını kalıcı şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.

"Su, Siyaset Üstü Bir Beka Meselesidir"

Suyun hayatın kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "İçme ve kullanma suyunu bir siyaset aracı değil, vatandaşlık hakkı olarak görüyoruz. Belediyelerimizin talep etmesi halinde ayrım gözetmeden destek oluyoruz" diye konuştu. Son 23 yılda bu kapsamda 352 içme suyu tesisinin tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Yumaklı, su ihtiyacını merkeze alan her belediyeye kapılarının açık olduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, DSİ personeline ve projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Allah'ın izniyle suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.