Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Kuraklık riskini atlattık

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda Bakan Yumaklı, yem sektörü ve kongrenin önemine dikkati çekerek, "Bugün sadece Hürmüz Boğazı konusunun dünya ticaretini, hatta dünya hayatını nasıl etkilediğini yakından izliyoruz. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla adeta bir barış adası olarak pozisyonlu rolünü her zamankinden çok daha kritik hale getirmiş durumda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok yönlü ülkemizin gücünü de etkinliğini de artırmış oluyor" dedi.

KIRAÇ VE SULAK ALAN ARASINDAKİ ÜRETİM FARKI AZALDI

Meteorolojik verilerle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Güzel haberi baştan söyleyelim. İnşallah bu yıl kuraklık riskini büyük ölçüde atlatmış durumdayız. Çok şükür bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi mera kullanımlarında da yem bitkisi üretiminde de ciddi artış olacağını düşünüyoruz. Bu sene çok şükür barajlarımız doldu, doluyor. Hatta bazılarının dolu savaklarından suyu bırakmak zorunda kalıyoruz. Sulama periyodunda yağışların alınması herkesin yüzünü güldürüyor. Meteorolojik verilerin bu yıl sulak alanlardaki üretimin kıraç alanlardaki üretimle neredeyse yakın bir rekolteye sahip olacağını bize gösteriyor. Bunu öngörüyoruz. Eskiden kıraç alanlarla sulak alanlar arasında çok ciddi bir fark olurdu. Ama bu yıl o aradaki farkın kapanacağını öngörüyoruz" dedi.

SON 23 YILDA ÜRETİMLERDEKİ ARTIŞLAR

Gıda arz güvenliği yönündeki çalışmaları anlatan Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda büyükbaş hayvan varlığımızdaki artış yüzde 78. Küçükbaş hayvan varlığımızdaki artış yüzde 81. Kırmızı et üretimindeki artış yüzde 170. Süt üretiminde yüzde 167. Tavuk eti üretiminde yüzde 302. 65 milyonluk nüfustan 86 milyona geldiğimizde 20 milyonluk yaklaşık turizm ziyaretçilerinden şu anda 60-70 milyonlara gelen bir sayıya ulaştığımızı da göz önüne alırsak bu rakamların ne kadar önemli olduğunu da hissetmiş oluruz. 2024 yılında hayvancılık yol haritamızı açıkladık. 2024 ve 2028 dönemini kapsayacağının özellikle altını çizdik. Bu planlamada biraz önce söylemiş olduğum rakamların oransal olarak artışının yanı sıra verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği öncelediğimizi özellikle ifade ettik. Bu planlamayla sadece ülkemizdeki ihtiyacı karşılamak değil, aynı zamanda çok stratejik bir coğrafyada olan ülkemizin aynı zamanda üretim kabiliyeti olmayan ülkelerin de tedariğini sağlayabilecek kabiliyeti ve kapasitesi olmasına önemli vurgu yaptık" diye konuştu.

HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Planlama dönemi verilerine göre bu programın başarılı bir ivmede olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Büyükbaş hayvan sayımız yüzde 6,8 arttı. Küçükbaş hayvan sayımız yüzde 10,5 arttı. Kanatlı eti üretimimiz yüzde 20 arttı. Elbette hayvansal üretimdeki bu artışın yem üretimi açısından da önemi büyük. Dolayısıyla ikisini birbiriyle entegre bir şekilde düşünmek durumundayız. Hayvansal üretimin temel taşı şüphesiz ki yem. Diğer bütün alanlarda olduğu gibi son 23 yılda dane mısır üretimimizde 4 katlık artış var, 8,5 milyon tona ulaştı. Su planlaması, üretim planlamamızın her aşamasında suyu da yüzde 77'nin üzerinde oranla kullanan tarım sektörü için büyük bir zorunluluk ve önemli durumda. " dedi.

'FAHİŞ FİYAT ARTIŞI' UYARISI

Hayvancılıkta maliyetin önemli kısmını yemin oluşturduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Bu şu demek; yem fiyatlarındaki her sarsıntı, vatandaşın sütüne, etine ve ekmeğine doğrudan etki ediyor. Buradan açıkça ifade etmek istiyorum; işini iyi yapan, gerçekten bütün rasyonel uygulamalarla basiretli bir tüccar olarak, yapılması gerekeni sonuna kadar yapan ve hem sektör için hem de müşterisi olan kesim için iki taraflı düşünen bütün üreticilerimizi bundan beri tutarak söylemek istiyorum. Küresel gelişmeleri bahane ederek, rasyonel olmayan fahiş fiyat artışlarına giden işletmeler için de herhangi bir toleransımız olmayacak. Nasıl ki sektörün her ihtiyacı olan anda, bu ülkenin kredisinden desteğine kadar sağlanması gereken ne varsa imkanları zorlayarak bunları oluşturuyorsak aynı şekilde rasyonel olmayan davranışları da dikkatle takip edeceğiz ve etmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu tedarik zincirinin anlık olarak takip edildiğini özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

TÜRKİYE, YEM ÜRETİMİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ

Türkiye'de 700'ü fabrika olmak üzere yem üreten işletme sayısının bin 700'ü aşarak sektörün ciddi düzeyde geliştiğini anlatan TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş ise "30,7 milyon tonluk yem üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. 150 milyon ton Avrupa Birliği'ndeki yem üretimi. 1,5 milyar tona çıktı dünyadaki yem üretimi. Çok modern, dünya ölçeğinde çok kaliteli yem üreten fabrikalarımızın olduğu da paylaşmak isterim. 30,7 milyon ton yem üretimiyle Avrupa'da birinci olan ülkemizin 18 milyon tonluk kısmı büyük küçükbaş yemleri, 11 milyon tonluk kısmı kanatlı yemleri. Balık yemi 800-900 bin tonlarda ve sessiz sedasız ihracattaki şampiyonumuzdur balıkçılık sektörü. 2 milyar doları aşan bu sektör hem balık yemlerinde hem pet yemlerinde kendisini geliştiriyor" diye konuştu.