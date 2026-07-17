Bakan Yumaklı Malatya’da kayısı hasadına katıldı: “Geçen yıl umut yoktu, bugün bereket var”

Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle ürün alınamayan aynı bahçede bu yıl kayısı toplayan Bakan Yumaklı, üretimin yeniden canlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Zirai Donun Ardından Bahçeler Yeniden Ürün Verdi

Hasat sırasında üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet eden Yumaklı, geçen yıl aynı bölgede yaşanan zirai don felaketinin ardından bahçelerde meyve bulunmadığını hatırlattı. O dönemde çiftçilere ağaçlarını korumaları ve bakım çalışmalarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirten Bakan, bugün gelinen noktada emeklerin karşılığının alınmaya başlandığını ifade etti. Yumaklı, devletin afet sürecinde üreticileri yalnız bırakmadığını vurgulayarak, verilen desteklerin üretimin devam etmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Kayısıda Malatya'nın Gücü Bir Kez Daha Öne Çıktı

Kayısının Türkiye tarımı ve ihracatı açısından stratejik öneme sahip ürünlerden biri olduğunu söyleyen Yumaklı, Malatya'nın bu alandaki lider konumuna dikkat çekti. Türkiye'deki yaş kayısı üretiminin yarıdan fazlasının Malatya'da gerçekleştirildiğini belirten Bakan, coğrafi işaretli Malatya kayısısının dünya pazarında önemli bir marka olduğunu ifade etti. Kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün de kentte yapıldığını kaydeden Yumaklı, ürünün Malatya ekonomisine yıllık milyarlarca liralık katkı sunduğunu belirtti.

Üreticilere Yaklaşık 8 Milyar Liralık Destek Sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla zirai donun ardından kapsamlı bir destek programının devreye alındığını hatırlatan Yumaklı, ülke genelinde sigortalı ve sigortasız üreticilere yaklaşık 47 milyar liralık yardım yapıldığını söyledi. Bu desteğin yaklaşık 8 milyar lirasının Malatya'daki çiftçilere ulaştırıldığını aktaran Bakan, üreticilerden alınan geri dönüşlerin desteklerin tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesine önemli katkı sağladığını gösterdiğini ifade etti.

Katma Değer ve Tarım Sigortası Mesajı

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü projelere de değinen Yumaklı, kayısının katma değerini artırmaya yönelik modern kurutma ve işleme tesislerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan, üreticilere TARSİM yaptırmaları çağrısında bulundu. Tarım sigortasının artık zorunlu bir güvence haline geldiğini belirten Yumaklı, doğal afet risklerinin her geçen yıl arttığını ve sigortasız üretimin ciddi kayıplara yol açabileceğini dile getirdi.

Resmi Uyarılar Takip Edilmeli

Afet dönemlerinde doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan teknik uyarı ve yönlendirmelerin dikkate alınmasının üretimde başarı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Programın sonunda Malatya başta olmak üzere hasat sezonunun devam ettiği tüm bölgelerdeki çiftçilere seslenen Bakan Yumaklı, üreticilere bereketli, kazasız ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.